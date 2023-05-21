البيت التشريعي يقيم مؤتمر التغير المناخي والامن في العراق

طال الحديث وكثرت المؤتمرات عن ازمة صار البحث عن حلول لها امرا مفروضا على السلطات كافة، ليأمن منها البلد ويستدام، ازمة باتت تعرف بالتغير المناخي الذي هدد مدن ومناطق البلد عبر شح المياه، لذا عقد البيت التشريعي مؤتمر التغير المناخي والامن في العراق لبحث سبل مواجهة هذا الخطر المحدق.السلطة التشريعية وفي معرض التصدي لشبح شح المياه الذي اصبح واقعا ملموسا، جمعت شخصيات مختصة لدعم الامن القومي، كما تسعى الى تشريع قوانين ورسم سياسات تحاول معالجة خطر التغير المناخي وتلزم دول المنبع بالامتثال الى الاتفاقيات الدولية بشأن حصة العراق المائية.