المواطنون في الحسينية يطالبون بايجاد حلول بعد تهديم السوق

الى ركام، تحولت سوق الحسينية بعد ان هُدمت على خلفية منحها كفرصة استثمارية، يقول العاملون في السوق انهم اصبحوا من دون مصدر رزق خاصة ان اغلبهم من ذوي الدخل المحدود.بالمقابل تؤكد الجهات الرسمية ان ثمة خطة موضوعة لتطوير واقع سوق الحسينية ونقل حالها من البسطات المتفرقة الى سوق نظامية حسبما تؤكد.ولا يطالب هؤلاء سوى بتوفير مكان ملائم ليتسنى لهم العمل والحصول على ارزاقهم لا سيما بعد ان هدمت السوق .