التسول يتحول الى مهنة تعتاش على قوت المواطنين

هذا هو المشهد اليومي في شوارع بغداد ويتغير الى الضعف احيانا وقت المناسبات والاعياد.متسولون هنا وهناك يحتلون كل رصيف تحت حجج وذرائع مختلفة يعملون على تطوير اسلوبهم، حتى صارت مهنة توسع رقعة التسول وفي كل الاتجاهات دفع جهاز مكافحة الجريمة المنظمة للتدخل العاجل من خلال نشر منتسبيهم في الشوارع وبين جانبي بغداد في خطوة لايقاف هذه الظاهرة التي استفحلت بصورة واسعة في الايام الاخيرة.التوقف عن العمل واللجوء الى التسول لكونه الاسهل في الحصول على المال سبب يراه خبراء اجتماع وراء تفشي الظاهرة.