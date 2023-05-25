الناشط عمر عادل يتعرض للضرب وذووه يطالبون بملاحقة المتورطين

ضمن مسلسل استهداف الناشطين والصحفيين، قصة جديدة ضحيتها الناشط عمر عادل الذي تعرض للضرب على يد جهة مجهولة ادت الى رقوده على اسرة احد المستشفيات على خلفية اصابات بليغة تعرض لها.اما الوضع الصحي للناشط عمر عادل فبلغ درجة عالية من الخطورة بحسب ذويه الذين طالبوا الجهات المختصة بالكشف عن الجهات المتورطة بالحادث ومحاسبتها.وعادة ما تتكرر حالات الاعتداء ومحاولات الاغتيال بحق الناشطين والصحفيين وهو امر يحتاج الى تدخل حكومي لردعها ووضع حد لها.