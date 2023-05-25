مراقبو امتحانات يسحبون اوراق تلاميذ قبل انتهاء الموعد بساعة وربع

قبل الموعد المحدد بساعة وربع، يتم سحب الاوراق الامتحانية من قبل المراقبين بمركز اشبيلية الامتحاني بمنطقة الكسرة، بخرق قانوني للاعراف التربوية التي تقضي بفسح المجال وعدم التجاوز على الوقت الرسمي، والقصة على لسان التلاميذ.ذوو التلاميذ الذين قدموا شكوى لمدير عام تربية الرصافة الاولى، استغربوا عدم وجود كاميرا مراقبة بالمركز الامتحاني، الذي يضم مئات التلاميذ من مدارس مختلفة في بغداد.وينتظر اهالي التلاميذ الان ردا من قبل وزارة التربية ومكتب المفتش العام لمعرفة الاسباب التي دفعت بالمراقبين للقيام بمثل هكذا تصرفات، اضاعت حق ابنائهم بمرحلة نهائية حاسمة ستحدد مصيرهم المستقبلي.