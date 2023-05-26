مواطنون يعلقون امالهم على قانون الموازنة ويأملون بحلحلة المشكلات

مع اقتراب موعد اقرار الموازنة، يبدأ المواطن بعرض اماله بأن يسهم القانون في حلحلة الكثير من المشكلات التي تعاني منها الاوساط الشعبية.وابرز ما يشدد عليه المواطن هو ابتعاد الطبقة السياسية عن المصالح الخاصة، مع الاخذ بعين الاعتبار ما يحتاجه المواطن من مطالب تشمل التوظيف والخدمات.وينبغي وفق ما يرى مراقبون أن تعمل الجهات المعنية على وضع مصلحة المواطنين ضمن الاولويات، لا سيما مع معاناتهم الكبيرة إثر التداعيات الاقتصادية وتزايد البطالة التي اثقلت كاهلهم.