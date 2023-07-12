كربلاء..وفاة طفلة بعد اجراء عملية رفع اللوزتين

الطفلة زهراء، صاحبة الثلاثة اعوام، دخلت الى مستشفى الامام الحسن الحكومي في محافظة كربلاء المقدسة لإجراء عملية رفع اللوزتين ولكن توفيت بعد ساعات قليلة أثناء إجراء العملية. ذوو الطفلة اتهموا كادر المستشفى بالتقصير والاهمال مطالبين الجهات المعنية بمحاسبة المقصر.إدارة المستشفى بدورها بينت أسباب وفاة الطفلة زهراء، عازية الامر لوجود مضاعفات ما بعد العملية، حيث تم نقلها لردهة الانعاش وأخذ جميع الأجراءات الطبية لها ولكنها لم تسعفها مما ادى الى وفاتها.