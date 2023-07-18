غياب التثقيف وصعوبة الاجراءات بقانون تأمين العجلات

من اموال تعبئة وقود العجلات تجبى مبالغ التأمين الالزامي عند وقوع الحوادث المرورية ولا تصرف الا باجراءات معقدة، اصحاب المركبات قالوا انهم لا يمتلكون اي معلومة عن هذا الموضوع بسبب غياب التثقيف وهو ما قد يشير الى تعمد الجهات المعنية في عدم توعية المستفيدين.مختصون في الشأن ذاته تحدثوا عن ارقام كبيرة ومبالغ مالية تصل الى عشرين مليار دينار تضاف الى خزينة الدولة سنويا دون مراجعة المؤمنين بسبب الاجراءات الروتينية واتعابها القانونية، وقد حاولنا التواصل مع شركة التامين الوطنية لكنهم اعتذروا .