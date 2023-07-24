لإحياء زيارة عاشوراء الحسين (ع)..استنفار أمني وخدمي في كربلاء

استنفار امني وخدمي تشهده كربلاء لاحياء ذكرى زيارة العاشر من محرم الحرام وحركة الزائرين تميزت بالانسيابية العالية.أستعدت القوات الأمنية لتأمين الزيارة حيث تم نشر قطعاتها في جميع أرجاء المحافظة وسط أجراءات تخلو من القطعوعات الأمنية.أما الجانب الخدمي فهو من أولويات الادارة المحلية في كربلاء مدعومة بالجهد الخدمي والبشري لتقديم جميع الخدمات المطلوبة الى الزائرين والمواكب الحسينية.وتختلف زيارة عاشوراء هذا العام عن سابقاتها حيث لا توجد اي قطعوعات او حواجز أمنية.