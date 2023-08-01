لأكثر من 19 عاماً.. عائلة "شهيد" تشكو من غياب الحقوق‎

اكثر من تسعة عشر عاما وام محمد وابنها لم يستلما حقوق الزوج الشهيد بسبب استمرار التحقيق في وفاته حتى الان، رغم وجود ما يثبت استشهاده.عمليات الابتزاز لم تسلم منها زوجة الشهيد من اجل الحصول على حقوقه بحسب قولها، امر دعاها لمناشدة الجهات المعنية للتدخل وحل هذا الموضوع