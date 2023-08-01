تحذيرات من كارثة بيئية ستضرب المنطقة

لم يتبق هنا سوى القليل من المياه في بعض القرى بالقرب من نهري دجلة والفرات، ما دفع بالعديد من العائلات إلى النزوح بحثا عن ابسط فرص للنجاة او العمل بعد موت الالاف من الاسماك التي كانوا يعتاشون على صيدها.بلاد الرافدين التي كان يضرب المثل بها بارضها الخصبة، باتت العواصف الترابية تضرب اربعين في المئة من مساحتها وتدمر كل عام عشرات الالاف من الاراضي الصالحة للزراعة.وبدأت تداعيات نقص المياه عند انخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات ، بسبب النهج الذي تقوم به تركيا منذ عدة سنوات، حين انشأت عددا من السدود ومحطات لتوليد الطاقة الكهرومائية ومشاريع ري على النهرين، ماسبب تراجعا ملحوظا بكميات المياه المطلقة التي انخفضت بنسبة كبيرة تجاوزت الخمسين بالمئة بحسب مراصد.وخلال السنتين الاخيرتين تعرضت مناطق شاسعة من اهوار جنوب البلاد الى الجفاف والتصحر، وطبقا لتصنيفات المناخ الدولية فان العراق صنف من الدول الخمس الاكثر تأثرا عالميا بالتغيرات المناخية، ليدفع الامر بالبنك الدولي للدعوة الى اعتماد نموذج تنمية أكثر اخضراراً ومراعاة للبيئة لمواجهة التحدي المناخي، وأيضا وزارة الموارد المائية التي دعت لاصلاح تقنيات الزراعة التي عفا عليها الزمن في العراق، المساهمة في هدر ما يصل الى سبعين بالمئة من المياه المستخدمة للري، بعد ان بات الحفاظ عليه امرا بالغ الاهمية.وتشترك دول العالم وفقا للامم المتحدة فيما يقرب من تسعمئة نهر وبحيرة وطبقة مياه جوفية، ورغم وجود معاهدة لتنظيم استخدام تلك الموارد بين الدول، فان اقل من نصفها فقط هي التي التزمت ووقعت على تلك المعاهدة، وكان من الملاحظ غياب تركيا وايران والصين عن التوقيع وهي تعد من دول منابع الانهر.