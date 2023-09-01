مراهق يقتل صديقه للحصول على مشاهدات

هوس الاثارة بمواقع التواصل الاجتماعي وادمان البحث عن الشهرة والمشاهدات دفع مراهقًا لقتل صديقه المقرب، من خلال وضع راسه في قدر من الماء دون الاكتراث لخطورة ما يفعل، الشاب محمد عيسى من اهالي منطقة الرومية بقضاء ابي الخصيب دفع حياته ثمنا لذلك الهوس.ذوو الشاب الفقيد تحدثوا عن وجود آثار تعذيب وربط بالحبال على جسد ولدهم، مطالبين رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالتدخل لكشف الاسباب الحقيقية وراء الجريمة.