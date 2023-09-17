الاهالي يحتجون على التلكؤ في انجاز مبنى يضم مدرستين

بعد اربع سنوات لا يزال مبنى مدرستي المطيحة وهبة الرافدين وسط البصرة دون انجاز.. ما دفع الاهالي للخروج باحتجاجات تطالب بمحاسبة المتلكئين وانقاذ مستقبل ابنائهم.

اربع سنوات مضت على هدم مبنى مدرستي المطيحة وهبة الرافدين وسط البصرة، الا ان العمل مازال متلكئا ولم تكتمل البناية حتى الان، الامر الذي دفع اهالي المنطقة الى الاحتجاج مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

طلاب المدرستين تم نقلهم سابقا الى مبنى يضم مدرستين اخريين ما ادى الى زخم كبير في الاعداد وتقسيم الدوام الى ثلاثي وحتى رباعي، ليصبح الطلبة امام خيارين اما ترك المدرسة او التوجه نحو المدارس الاهلية التي فرضت سيطرتها في تلك المناطق.