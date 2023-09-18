الموصل تشهد اختناقات مرورية ومطالبات بتوسعة الطرق

تشهد مدينة الموصل اختناقات مروررية حادة خاصة مع ساعات الذروة اليومية، بسبب تزايد اعداد المركبات وقلة مشاريع التوسعة للطرق.

زخم مروري تشهده مدينة الموصل وبتصاعدٍ مستمر أثرت وبشكل كبير على حركة سير المركبات في بعض المناطق والاسباب متعددة.



تزايد اعداد السيارت في المدينة وطراز الشوارع القديم وانعدام توسعة الطرق، جميها ادت الى هذا الزخم ولا حلول حكومية تذكر.