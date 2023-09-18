اعمال مشاريع فك الاختناقات تتسبب بزحامات في شوارع بغداد

زحامات مرورية تصل الى عدة كيلومترات خلفتها مشاريع فك الاختناقات بسبب اعمال حفر الانفاق ومد الجسور، المواطنون ابدوا امتعاضهم فيما شككوا بتوقيتات الانجاز بسبب التجارب السابقة.مهندسون ومختصون في المشاريع اكدوا التزامهم بمدة عمل تصل الى اكثر من عشرين ساعة وان مدة الانجاز لن تتعدى عاما ونصف العام في حال تجاوز العقبات.