تراجع مستوى التعليم الجامعي في العراق .. وحديث عن حلول حكومية مرتقبة

خمس جامعات عراقية فقط في تصنيف "كيو إس" للجامعات العالمية، الذي حصلت فيه جامعة بغداد على المركز ما بين ثمانمئة وواحد الى الالف، ما يؤشر تراجعا ملحوظا وتدنيا في مستوى التعليم الجامعي خصوصا وان التقييم اظهر تقدم جامعات دول مجاورة في مستوى التصنيف.خطوات اتخذتها وزارة التعليم العالي من اجل النهوض بواقع الجامعات الذي اصبح من الضروري تطويره للمنافسة مع باقي البلدان.