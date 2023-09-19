تهالك مجسر سلمان باك يثير رعب المواطنين بعد سقوط اجزاء منه، فيما عزى ساكنو المناطق القريبة اسباب ذلك الى غياب الادامة الدورية.

اهمل فتهالك حتى تسبب بخطر محدق، مجسر سلمان باك جنوبي العاصمة يعاني من انعدام الادامة الدورية في وقت يقول مواطنون انه ايل للسقوط وانه قد يتسبب بكارثة في اي لحظة.



اهالي المناطق القريبة يقولون ان هذا هو المتنفس الوحيد للاطفال حرموا منه بسبب تساقط اجزاء صخرية من اعلى المجسر وجانبيه، فهم يخشون ان تصيب احدهم وترديه قتيلا .