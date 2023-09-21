الشارع العراقي يترقب نتائج زيارة السوداني لنيويورك وآمال بانعاش حركة السوق

ملامسا المئة وستين الف دينار، الدولار يواصل ارتفاعه امام الدينار العراقي لينعكس سلبا على حركة السوق ويزيد من معاناة المواطنين، في وقت تتطلع فيه الاوساط الشعبية إلى أن يكون هذا الملف حاضرا خلال اجتماعات رئيس الوزراء في نيويورك على هامش انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة.إجراءات حكومية عدة اتخذت للسيطرة على سعر صرف الدولار، إلا أنه وبالرغم من ذلك فما تزال أسعار الصرف مرتفعة والسبب يعزوه معنيون واقتصاديون الى عوامل عدة أبرزها تهريب العملة إلى خارج البلاد.