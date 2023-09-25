استمرار معاناة القطاع الصحي في الموصل

يواجه القطاع الصحي في نينوى بطئاً في إعادة الإعمار، في بلد تعاني مؤسساته وبنيته التحتية الصحية التصدع منذ عقود.

واقعٌ صحي متهالك بات لا ينهض بأبسط متطلبات الخدمة للمواطن، فبالرغم من وفرة الأموال إلا ان صيدليات مستشفيات نينوى فارغة .



يبدو أن مستوى الخدمات، ونسبة رضى المواطن عنها آخر هموم المؤسسة الصحية ناهيك عن بقاء المستشفيات على حالها دون ان تطالها يد الاعمار .