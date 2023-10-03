في عامها الـ19.. السومرية تروي قصة نجاح‎

في عامها التاسع عشر تروي السومرية قصة نجاح بدأت في العام ألفين وأربعة، عبر نشرات اخبار تسابق فيها الاحداث بشبكة مراسلين تنقل الصورة بحيادية وخطاب معتدل، لا يميل لجهة على حساب أخرى، فمصلحة المواطن هي الأهم وسط كم هائلٍ من الخطابات.سياسيا كانت للسومرية صولات ببرامج هادفة فمختزل الأحداث في المشهد السياسي، وعلنا الذي لا يخفي شيئا عن المشاهد، وعشرين بحواره الذي يلاحق الحدث، وغيرها العشرات من البرامج الحوارية التي دأبت على الغوص بدهاليز السياسة وإظهارها للرأي العام بكل وضوح.عقد وتسع سنوات لم تكن السومرية مرئية فقط، بل كانت مقروءة ومسموعة عبر وكالتها الإخبارية واذاعتها اللتان ترسلان رسالة مفادها اينما تكون نحن معك، لتبقى مؤسسة السومرية على العهد لنقل الخبر بصوت حيادي لن يهادن على حساب الحق.