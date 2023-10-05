اصحاب شركات الصرافة يطالبون برفع المنع عنهم في مزاد بيع العملة

نظم العشرات من اصحاب شركات الصرافة تظاهرة احتجاجية امام البنك المركزي، طالبوا فيها برفع المنع عن شركاتهم في مزاد بيع العملة سيما وان هذه القرارات ستسهم في ارتفاع اسعار صرف الدولار.

اجتمعوا امام بوابه البنك المركزي للاحتجاج حاملين لافتات طالبوا فيها البنك المركزي بايقاف الاجراءات التعسفية واقالة الفاسدين على حد وصفهم.



اصحاب شركات الصرافة يقولون ان هذه الاجراءات من شانها ان تتسبب برفع قيمة الدولار اكثر سيما وان الارتفاع الاخير كان بسبب حرمانهم من الدخول لمزاد بيع العملة.