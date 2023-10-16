البرلمان العراقي يدعو لفتح ممرات انسانية إلى غزة

البرلمان يناصر القضية الفلسطينية ويدعو برلمانات العرب الى عقد جلسة طارئة.داخل قبة البرلمان بيانات الاستنكار ضد العدوان الاسرائيلي تصاعدت من قبل الكتل النيابية وزادت المواقف الداعمة لطوفان الاقصى في مشهد ترجم كمية التضامن مع القضية الفلسطينية .عدة مقررات خرجت بها الجلسة الطارئة التي عقدت لمناقشة تدهور الاوضاع الانسانية في فلسطين ، من بينها دعم الاجراءات الحكومية في فتح ممرات انسانية ودعوات لعقد جلسة طارئة لاتحاد البرلمانات العربية.