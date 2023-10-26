‎وزارة الداخلية.. موازنات بالمليارات وصفقات مشبوهة وطرد لضباط بسبب الفساد

بالفيديو

‎رغم استحواذها على اكثر من 35% من اجمالي التخصيصات المرصودة للوزارات والمؤسسات لتكون ثالث اكبر وزارة بالتخصيصات بعد النفط والكهرباء، تشكو الداخلية من نقص بالتخصيصات المالية الممنوحة لها.. ما يطرح تساؤلات كبرى؟ اين تذهب اموال الداخلية؟ وهل المسؤول بمكان غير صحيح؟





‎لمعرفة التفاصيل والمزيد من المعلومات شاهد التقرير اعلاه