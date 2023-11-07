مخالفات قانونية ورسوم باهظة .. النزاهة النيابية تفتح ملف الجواز الالكتروني

شخصت النزاهة النيابية مخالفات قانونية وثغرات في مشروع الجواز الالكتروني ، كما تعتزم متابعة هذا الملف والسعي نحو تقليل الرسوم الباهظة.

في بادئ الامر استبشر المواطن خيرا بمشروع الجواز الالكتروني وما يحققه من نقلة نوعية تجاوزا للروتين، لكن سرعان ما اصطدمت الامال بالرسوم العالية.



كم بلغت الرسوم وما هو الحل للتخفيف على المواطنين؟



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