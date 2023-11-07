مواطنون يشكون من رمي الانقاض على الطرق الرئيسة في بغداد

تشهد العاصمة بغداد صباح كل يوم زحامات مرورية، لاسباب متعددة اخرها الانقاض التي تخلفها الشركات المنفذة لمشروع فك الاختناقات المرورية، وزارة الاعمار والاسكان اكدت ان بعض المشاريع سيكتمل العمل فيها نهاية العام الحالي.

إِرباكٌ يصيب بعض تقاطعات بغداد، يسبب زحاماً مرورياً شِبه دائمٍ لاسبابٍ متعددة اخرها ما يتعلق بمشاريع فك الاختناقات المرورية حيث كانت بمرمى الانتقاد.



الى متى هذه الزحامات وما الحل؟



التفاصيل مع احمد مهدي في التقرير أعلاه.