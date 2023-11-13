معاناة المواطنين إزاء نقص المستشفيات في الديوانية

المستشفى الحكومي الوحيد في محافظة الديوانية يشهد زخما في اعداد المراجعين من المرضى نتيجة لارتفاع نسب السكان في المحافظة، ما عده مواطنون انعكاسا سلبيا على تقديم الخدمات الصحية فيما ناشدوا بضرورة انشاء مستشفيات جديدة.ما هي الأسباب التي دفعت الى تلكؤ العمل بالمستشفى الأسترالي؟شاهد التفاصيل في التقرير أعلاه مع حيدر انذار.