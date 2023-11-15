البغداديون ينتقدون التأخير بتنفيذ مشروع القطار

مشروع قطار بغداد المعلق يدخل عامه العاشر بدون ان ينفذ على ارض الواقع برغم مميزاته العديدة، المشروع تنقل من ادارة الى اخرى وتعرقل لاسباب مالية واخرى لوجستية، بغداديون قالوا ان المشروع اصبح كالحلم بسبب الفساد وعدم التخطيط السليم.من ناحية أخرى، ماذا قالت مديرية السكك الحديد المسؤولة عن القطار المعلق ؟شاهد التقرير أعلاه لمعرفة التفاصيل.