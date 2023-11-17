العراق يفوز بعضوية مجلس اليونسكو لمنظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة

على عرش عضوية المجلس التنفيذي لليونسكو تربع العراق، بعد فوزه في الانتخابات الحاسمة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ، عقب مرور ثمانية وثلاثين عاما من الإنتظار، ليكلل الامر بالصعود خلال فعاليات المؤتمر بدورته الثانية والأربعين التي عقدت في باريس.ماذا شكّل هذا الفوز للعراق وما هي امتيازاته؟شاهد الفيديو أعلاه لمعرفة كل التفاصيل.