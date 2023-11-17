النزاهة تؤكد سعيها للقضاء على الفساد في القطاع الخاص

الصناعات العراقية تتراجع إلى مراتب متأخرة بحسب تصنيفات عالمية، عوامل كثيرة عجلت بذلك التراجع أهمها الفساد الإداري، صناعيون أكدوا أن الفساد جعل من الشركات العراقية الرصينة تعاني، فضلا عن صعوبة الاجراءات الحكومية وتعقيداتها.هل ستنجح النزاهة في مكافحة الفساد؟أحمد مهدي والتفاصيل في التقرير أعلاه.