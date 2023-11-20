مخاوف من إستغلال موارد الدولة في الدعاية الإنتخابية

الاستغلال الوظيفي في الدعاية الانتخابية بات يقلق الاوساط الشعبيةَ، مع قرب موعد الاقتراع فبعض المرشحين اخذ يروج لنفسه بصفته الوظيفية وليس ببرنامجِه الانتخابي.. ما دفع مواطنين للمطالبة بمنح إجازةٍ اجباريةٍ، الى المرشحين ممن يتبوأون مناصبَ في الدولة، لضمان عدم استغلالها في كسب الأصوات.حيدر انذار والتفاصيل في التقرير أعلاه.