وزارة البيئة توقع مذكرة للاعلان حول الاطفال والعمل المناخي

في اليوم العالمي للطفولة، اعلنت وزارة البيئة توقيع مذكرة للاعلان عن مبادرة بيئية حول الاطفال والشباب والعمل المناخي بحضور المنسقة المقيمة للامم المتحدة ومنظمة اليونسيف.

في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من ازمة بيئية لاسباب عديدة، وزارة البيئة اعلنت عن توقيع مذكرة انضمام العراق لاتفاق حول الاطفال والشباب والعمل المناخي.



ماذا تضمّنت المذكرة؟



أمير الخفاجي يعلمنا على جميع التفاصيل في التقرير أعلاه.