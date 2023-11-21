قضاء الصويرة يودع سنوات الإهمال‎.. فيديو

بعد أن كانت الخدمات شبه منعدمة، ارتدى قضاء الصويرة بمحافظة واسط ثوبا جديدا بعد نقلة نوعية من الحملات الخدمية فيه، تجلى آخرها بتطوير المدخل الرئيس للقضاء وطي صفحة من الإهمال عانى منها القضاء طوال السنوات السابقة.



اليكم ما قاله محافظ واسط وما وعد المواطنون به في التقرير أعلاه.