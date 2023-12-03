مساع حكومية لتمرير قانون ذوي الاعاقة في جلسة مجلس الوزراء المقبلة

في الوقت الذي اجل لفترات طويلة قانون الاعاقة قد يرى النور في المستقبل القريب بحسب مسؤولين في وزارة العمل والذين رجحوا تصويت مجلس الوزراء عليه خلال الجلسة المقبلة.الى ماذا يهدف القانون وهل سينجح المجلس في تمريره؟امير الخفاجي والتفاصيل في التقرير أعلاه.