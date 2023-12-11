اهالي بيجي يشكون من نقص الخدمات والاهمال

توقف عجلة الاعمار في مدينة بيجي تزامناً مع اقتراب موعد الانتخابات أثار حفيظة الأهالي الذين كانوا ينتظرون تنفيذ المشاريع منذ سنوات طويلة.

شوارع مدمرة ومشاريع متلكئة ومعاناة أزلية دون أي حلول تذكر .



الى متى هذا الإهمال؟



شاهد مناشدات الأهالي في التقرير أعلاه.



