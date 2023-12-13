الكساد يضرب الاسواق بسبب غلاء البضائع المستوردة ومطالبات بدعم المنتج المحلي

كساد وفتور تعيشها اسواق العاصمة والسبب يعود الى تباين اسعار الصرف. فعلى الرغم من جميع الاجراءات ومحاسبة المضاربين الا ان المواطن يشكو من غلاء في اغلب البضائع المستوردة.

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