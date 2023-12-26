انعدام الخدمات يثير غضب البغداديين‎

وسط العاصمة.. شوارع متهالكة وشبكات صرف خارجة عن الخدمة

يعاني أهالي منطقة الشرطة الخامسة وما يجاورها من أحياء، من نقص في الخدمات وشوارع متهالكة وشبكات صرف صحي خارجة عن الخدمة، الزميل علي احمد تجوّل داخل المنطقة وأعّد لنا هذا التقرير.