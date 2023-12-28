الشهيد الحي.. قصة معاناة أشبه بالخيال

بالفيديو

قصة غريبة عاشها الشاب حيدر، فهو شهيد في سجلات وزارة الدفاع بينما هو حي في الواقع والامر كله يعود لسرقة حقه بعد رفض تعيينه واستبداله بشخص اخر استشهد في وقت لاحق ليبقى امر حيدر محيرا دون ايجاد حل لمعاناته.



