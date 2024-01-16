البصرة.. ظاهرة النزوح تهدد الحياة الريفية

طالبت دائرة الهجرة والمهجرين في البصرة الحكومتين المركزية والمحلية بوضع معالجات سريعة لايقاف ظاهرة النزوح بسبب الجفاف ، فيما عزت لجنة انعاش الاهوار اسباب قلة المياه بسبب التجاوزات من قبل المزارعين.

ما هي أسباب هذا النزوح بجسب لجنة انعاش الاهوار ومما اشتكى العوائل؟



علي البطاط والتفاصيل في هذا التقرير.