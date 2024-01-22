عمال النظافة يعيشون معاناة لامتناهية

معاناة لا تنتهي يعيشها عامل النظافة في الأقسام البلدية، فلا راتبٌ مجزٍ أو ضمانٌ صحي أو حقوقٌ تجزي أتعابهم وهم يناشدون أصحاب القرار بضرورة الإلتفات الى حقوقهم.

ماذا سرد العمال عن معاناتهم؟



علي احمد والتفاصيل في هذا التقرير.