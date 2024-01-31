وزارة التربية تقوم بحملات لترميم المدارس

ضمن حملتها لإعادة إعمار المدارس وتجديد المتهالكة منها، افتتحت وزارة التربية مشروع إعادة إعمار قسم التعليم المهني الأول في جانب الكرخ والذي نُفذ بجهود محلية.

ماذا قال مسؤولون في وزارة التربية عن تنفيذ هذا المشروع؟



علي احمد والتفاصيل في هذا التقرير من السومرية.