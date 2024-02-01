طريق سريع الشعلة يحصد الارواح ويتسبب باضرار مادية

تلكؤ العمل والاهمال لسنوات عدة حوّل طريق الشعلة السريع الى احد اخطر الطرق التي يسلكها المواطنون في بغداد بعدما تسبّب بحصد العديد من الارواح فضلا عن الخسائر المادية.

ما هي اراء ومناشدات سائقي المركبات؟



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