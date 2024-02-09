المياه الاسنة والاكوام الطينية تحاصر المواطنين في منطقة حي النفط

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يعيش سكان حي النفط في قضاء الحسينية شمالي العاصمة حالة من اليأس والحرمان بسبب نقص الخدمات ومحاصرة اكوام الطين منازلهم ودخول المياه الاسنة على خطوط مياه الشرب، امير الخفاجي ومعه التفاصيل في التقرير.

