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البرلمان يعتزم اجراء استجوابات تتعلق بالامن والخدمات

بالفيديو

2024-02-11 | 13:00
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البرلمان يعتزم اجراء استجوابات تتعلق بالامن والخدمات

38 مشاهدة

يعتزم البرلمان اجراء عدة استجوابات كجزء من العمل النيابي الرقابي، فيما يؤكد نواب على اهمية ان تركز هذه الاستجوابات على القضايا الجوهرية دون التطرق لقضايا فرعية تقلل من اهمية هذا العمل.

جملة من الاستجوابات يستعد مجلس النواب لاجرائها في الجلسات المقبلة تشمل شخصيات عدة تتعلق بموضوعات الامن والخدمات، خطوة تحظى بدعم برلماني وحكومي خاصة اذا ما اسهمت في فتح ملفات مهمة.

لكن اخرون يجدون ان عمل البرلمان بشكله المتلكئ ربما لا يجعل من هذه الاستجوابات امراً مثمراً، اذا لم يجر التركيز على النقاط المحورية المهمة دون الاهتمام بالقضايا الفرعية.

تكرار مشهد الاستجوابات في دورات نيابية سابقة دون ان يتسجل اثرها اي نتائج تخدم موضوع الاستجواب ربما يعد السبب في اهتزاز الثقة بهذا الجزء من العمل النيابي يرى مختصون ان الية العمل ينبغي ان تكون فنية مهنية اكثر من كونها سياسية .
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

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