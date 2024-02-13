جدل متكرر يدور حول القوانين المتعلقة بحرية التعبير وحق الحصول على المعلومة

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لا يزال الغموض يلف قانوني حرية التعبير وحق الحصول على المعلومة، رغم أنهما لا يزالان يشكلان محل جدل بالنسبة لكثير من الاوساط، يأتي هذا في وقت يرى البعض أن مثل هذه القوانين تحتاج الى مزاج سياسي خاص لاجل تمريرها.