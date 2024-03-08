اصحاب الشيبة البيضاء يتظاهرون عند بوابة التقاعد بسبب ضعف رواتبهم

نظم العشرات من المتقاعدين تظاهرة احتجاجية طالبوا فيها بزيادة رواتبهم وايقاف معاناتهم بسبب الروتين القاتل الذي تتبعه الدوائر الحكومية.





إليكم مطالب وشكاوى المتقاعدين في هذا التقرير مع أمير الخفاجي