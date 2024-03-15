متسولون من جنسيات مختلفة يملأون شوارع بغداد

تعتبر ظاهرة التسول من الظواهر التي انتشرت بشكل كبير في المجتمع وخصوصا في السنوات الاخيرة ولم تقتصر على المواطنين فقط, بل فاقهم عدداً متسولون من جنسيات مختلفة اتخذوا من التقاطعات والاسواق ملاذا لهم للحصول على الاموال.





فكيف هي مشاهد طرقات بغداد مع إنتشار هذه الظاهرة؟



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