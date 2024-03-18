بطاقات الوقود تثير سخط المواطنين

شكى العديد من سائقي المركبات من عملية الدفع الإلكتروني بسبب المشاكل التي تحدث معهم في عملية دفع الأموال أثناء التزود بالوقود خصوصاً ان هذا المشروع يأتي في ظل عدم وجود بنية تحتية مناسبة للتحول إلى النظام الإلكتروني.





فماذا قال السائقون لكادر السومرية؟ وما هي العوامل التي تقف بوجه التحول الإلكتروني؟

كل التفاصيل في هذا التقرير حسين عدنان