مختصون يرصدون "مشاكل أمنية وتقنية" في تطبيق المرور الذكي

رصد مختصون في هندسة المعلومات والتكنولوجيا، قائمة طويلة بالثغرات والمشاكل الأمنية والتقنية التي تم وصفها بـ"البدائية" في تطبيق المرور الذكي بعد يوم واحد على اطلاقه.





والذي من المفترضِ ان يتمَ تثبيتُه على الهاتفِ النقالِ لتصلَ من خلالِه صورٌ ومقاطعُ فيديو للسائقِ المخالفِ ونوعِ مخالفتِه بعد ان يتمَ تصويرُ مخالفتِه في تقاطعاتِ المرورِ الذكية.

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