صلاح الدين... مطالبات بتأهيل الطرق قبل فرض الغرامات

بعد مباشرةِ وزارةِ الداخلية بتفعيلِ الكاميراتِ وفرضِ غراماتٍ على اصحابِ المركباتِ المخالفين، وجه مواطنون انتقاداتٍ حادةً للوزارةِ لانها لم تُهيئْ الطرقَ الخارجيةَ والداخليةَ والاحتياجاتِ الاخرى لهذه الخطوةِ قبل اطلاقِها



ما مصير الاموالِ التي تتمُ جبايتُها من مديريةِ المرورِ؟ وماذا قال المواطنون للسومرية في هذا التقرير؟

