الديوانية.. تهالك الطرق تثير إستياء المواطنين

تعاني محافظة الديوانية من زخم مروري كبير نتيجة تهالك أغلب الطرق والجسور، يأتي ذلك في وقت تسعى الجهات المعنية إلى انشاء مجسرات حديدية لفك الاختناقات المرورية. تقرير حيدر انذار





وتساءل المواطنون عن المليارات التي انفقت على مشاريع لم تضع حلولا لتهالك الطرق والزخم المروري.



فماذا قال أهالي الديوانية للسومرية؟ وما هي مطالبهم؟ تابعوا التقرير مع حيدر انذار